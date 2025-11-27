Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 21:00:00

fin : 2025-11-27 23:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Avec humour, finesse et sincérité, Jason Brokerss explore ce que signifie “être un homme” aujourd’hui. Dans Grands Garçons, il aborde la paternité, l’amitié, l’héritage familial, les émotions qu’on cache et les injonctions viriles qu’on subit.

Avec une écriture fine, un regard tendre sur les failles humaines et une grande capacité d’autodérision, il livre un spectacle drôle, touchant et profondément humain.

Rendez vous le jeudi 27 novembre à 21h. .

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

English : Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons

German : Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons Nevers a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Nevers