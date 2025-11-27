Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons Théâtre Municipal de Nevers Nevers
Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons Théâtre Municipal de Nevers Nevers jeudi 27 novembre 2025.
Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons
Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 21:00:00
fin : 2025-11-27 23:00:00
Date(s) :
2025-11-27
Avec humour, finesse et sincérité, Jason Brokerss explore ce que signifie “être un homme” aujourd’hui. Dans Grands Garçons, il aborde la paternité, l’amitié, l’héritage familial, les émotions qu’on cache et les injonctions viriles qu’on subit.
Avec une écriture fine, un regard tendre sur les failles humaines et une grande capacité d’autodérision, il livre un spectacle drôle, touchant et profondément humain.
Rendez vous le jeudi 27 novembre à 21h. .
Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr
English : Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons
German : Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Jason Brokerss Grands Garçons Nevers a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Nevers