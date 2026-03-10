Spectacle Jazz’elles (Danse et Cancer) 360, Rennes Rennes Dimanche 22 mars, 15h30 5 €

Chorégraphie de Fannie Lesage, professeure. 16 femmes, touchées par le cancer, dansent pour délivrer un message d’espoir. Invitées: Les divas du lundi, chant Gospel.

Spectacle Jazz’elles

### (Danse et Cancer)

La danse s’inscrit à la fois comme un soin de support, une activité physique, positive pour le corps, mais également sur un plan neurologique, les traitements ayant souvent des effets neurotoxiques (chemobrain). De plus, les cours ayant lieu dans des salles de danse à Rennes et au Rheu, face au miroir, permettent aux femmes de se réconcilier avec un corps, transformé par la maladie et les traitements. Enfin, l’objectif d’un spectacle public est de donner l’espoir aux femmes diagnostiquées récemment et aux proches également.

Nos invitées seront les Divas du lundi (Chant Gospel) et d’autres surprises vous attendent!

https://www.helloasso.com/associations/association-jazz-elles/evenements/spectacle-jazz-elles-2026

360, Rennes 6 cours des alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



