Spectacle Je fil good La Quatro, auditorium Baud

Spectacle Je fil good

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2026-01-17 20:30:00

2026-01-17

UN camelot, UN objet extraordinaire, pour la ménagère de moins et de plus de 50 ans, la dame au petit gilet en tergal de Mayenne, les sangliers de Vic-sur-Cère, Mimine… et Serge… Serge Lama bien sûr !

Hervé se raconte à travers la vente d’un objet extraordinaire, drôle de personnage ridicule, il va vous faire rire, vous surprendre, mais aussi vous toucher en plein cœur de sa fracture d’enfance et de vie !

Compagnie Clou.

20h30, gratuit sur inscription tout public. .

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

