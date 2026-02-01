Spectacle Je m’appelle Georges… Et vous ? place du Théâtre Montélimar
Spectacle Je m’appelle Georges… Et vous ?
place du Théâtre Théâtre Emile Loubet Montélimar Drôme
Tarif : 18 – 18 – 45 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
2026-02-28
Quand l’amour sème des indices ! Cette comédie romantique rythmée et pétillante mêle humour, tendresse et poésie. Une quête amoureuse pleine de rebondissements, de fraîcheur et d’éclats de rire !
place du Théâtre Théâtre Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr
English :
When love sows clues! This fast-paced, sparkling romantic comedy combines humor, tenderness and poetry. A quest for love full of twists and turns, freshness and laughter!
