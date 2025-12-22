Spectacle: je me cherche, Le café théâtre Poche Pornic
Spectacle: je me cherche, Le café théâtre Poche Pornic vendredi 2 janvier 2026.
Spectacle: je me cherche
Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-01-02 19:30:00
fin : 2026-01-03 20:30:00
2026-01-02 2026-01-03
Les Stressés Anonymes accueillent un nouveau membre… Un spectacle tendre, humain et délirant, à découvrir au Café-Théâtre Le Poche de Pornic.
One man burlesque show !
L’association des stressés anonymes a un nouvel adhérent et aujourd’hui c’est son tour de parole. Personnage timide et maladroit, souvent sur la brèche, Aurélien Jumelais se cherche autour de situations cocasses du quotidien et vous invite à une spectanalyse joyeuse et névrosée !
De et avec Aurélien Jumelais.
Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Les Stressés Anonymes welcome a new member… A tender, human and delirious show, to be discovered at Pornic’s Café-Théâtre Le Poche.
