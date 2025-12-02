Spectacle: je me cherche Le café théâtre Poche Pornic

Spectacle: je me cherche

Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 19:30:00

fin : 2026-01-03 20:30:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-01-03

Les Stressés Anonymes accueillent un nouveau membre… Un spectacle tendre, humain et délirant, à découvrir au Café-Théâtre Le Poche de Pornic.



One man burlesque show !

L’association des stressés anonymes a un nouvel adhérent et aujourd’hui c’est son tour de parole. Personnage timide et maladroit, souvent sur la brèche, Aurélien Jumelais se cherche autour de situations cocasses du quotidien et vous invite à une spectanalyse joyeuse et névrosée !

De et avec Aurélien Jumelais.

.

Le café théâtre Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

Les Stressés Anonymes welcome a new member… A tender, human and delirious show, to be discovered at Pornic’s Café-Théâtre Le Poche.

L’événement Spectacle: je me cherche Pornic a été mis à jour le 2025-12-02 par I_OT Pornic