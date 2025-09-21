Spectacle « Je ne sais pas en corps » (cirque slam) Musée de Cerdagne Sainte-Léocadie

Spectacle « Je ne sais pas en corps » (cirque slam) Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée de Cerdagne Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Spectacle de cirque – Je ne sais pas en corps

Cirque & slam – Hugo Bataille, Cie Les Saltimbrés

Un spectacle poétique et burlesque qui commence comme la vie : par l’innocence et le jeu. Jonglage, objets musicaux et clowneries ouvrent la scène sur l’enfant intérieur en dialogue avec le public.

Puis vient le passage à l’âge adulte : les mots, le slam, l’indépendance, les doutes, le travail, les responsabilités… Un voyage sensible où le corps et le cœur se répondent, en chœur et encore.

Musée de Cerdagne 1 Avenue Cal Mateu, 66800 Sainte-Léocadie, France Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33468040805 https://www.pyrenees-cerdagne.com/decouvrir/le-musee-de-cerdagne Installé dans une magnifique ferme du XVIIIe siècle, le Musée de Cerdagne est un bel exemple des grandes exploitations agricoles cerdanes. Son histoire est intimement liée à celle du territoire. Au XVIIe siècle, le Traité des Pyrénées (1659) divise la Cerdagne en deux, entre France et Espagne.

De modeste ferme, la propriété de la famille Sicart devient alors le siège de la Viguerie de Cerdagne, lieu d’administration du pouvoir royal. Et durant 100 ans, les Sicart, de père en fils, ont la charge de viguier, représentant du roi de France. Les remous de la Révolution française faisant disparaître la charge de viguier, le domaine connaît d’autres destinées. En 1810, il est vendu à Isidro Riu, riche négociant de Puigcerdà. Il donnera le nom de son fils Mateu à la maison : Cal Mateu. Mais, le domaine perpétuera son activité agricole jusqu’aux années 90. Jacques et Marie Bragulat, fermiers des lieux depuis 1952, prennent leur retraite et le musée ouvre ses portes. Parking Mairie à 200 m. Gare TER Train Jaune à 800 m. Espace Accueil Vélo.

© Musée de Cerdagne /Cie Les Saltimbrés