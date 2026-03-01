Spectacle – Je ne veux pas la faire – Vian, Prévert, Perec Comédie des 3 Bornes Paris

Contrairement aux abeilles et au chant des oiseaux, la guerre n’est pas en voie de disparition.

Puisqu’il n’a jamais semblé aussi nécessaire de le redire, alors, redisons-le : la guerre, non merci.

À travers des textes de Boris Vian, Georges Perec, Jacques Prévert et autres loustics du même acabit, Florent Aumaître incarne tour à tour un bidasse désabusé, un troufion sans fleur au fusil, et l’homme qui rit du pitoyable spectacle de ceux qui décident de fabriquer de la chair à canon.

Ce seul-en-scène, qui chansonne aussi bombes atomiques et déserteurs, prend le pari de dire avec tendresse, humour et cœur-qui-bat, ce que toutes les oreilles devraient entendre : la guerre, c’est dégueulasse.



Le saviez-vous ?

Florent Aumaître a été l’interprète du Horla de Maupassant plus de 500 fois de 2011 à 2019, entre autres au théâtre Michel et au Lucernaire.



ici un article de Froggy’s Delight : https://froggydelight.com/article-29128-Je_ne_veux_pas_la_faire.html

ici un article du Bruit du Off Tribune : https://lebruitduofftribune.fr/2026/01/19/je-ne-veux-pas-la-faire-la-guerre-non-merci/

Textes (et chansons) de Boris Vian , Jacques Prévert, Georges Perec (entre autres), interprétés par Florent Aumaître et mis en scène par Arnaud Schmitt. Tous les dimanches à 15h à la Comédie des 3 Bornes jusqu’au 31 mai 2026 (sauf relâches les 29/03 et 5/04).

Le dimanche 31 mai 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 24 mai 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 17 mai 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 10 mai 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 03 mai 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 26 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 19 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 22 mars 2026

de 15h00 à 16h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-22T16:00:00+01:00

fin : 2026-05-31T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-22T15:00:00+02:00_2026-03-22T16:00:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T16:00:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00;2026-05-03T15:00:00+02:00_2026-05-03T16:00:00+02:00;2026-05-10T15:00:00+02:00_2026-05-10T16:00:00+02:00;2026-05-17T15:00:00+02:00_2026-05-17T16:00:00+02:00;2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T16:00:00+02:00;2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T16:00:00+02:00

Comédie des 3 Bornes 32 rue des Trois Bornes 75011 Paris

https://www.billetreduc.com/spectacle/je-ne-veux-pas-la-faire-383776?pt=1 +33143576829



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