Spectacle – Je ne veux pas la faire – Vian, Prévert, Perec Comédie des 3 Bornes Paris
Spectacle – Je ne veux pas la faire – Vian, Prévert, Perec Comédie des 3 Bornes Paris dimanche 22 mars 2026.
Contrairement aux abeilles et au chant des oiseaux, la guerre n’est pas en voie de disparition.
Puisqu’il n’a jamais semblé aussi nécessaire de le redire, alors, redisons-le : la guerre, non merci.
À travers des textes de Boris Vian, Georges Perec, Jacques Prévert et autres loustics du même acabit, Florent Aumaître incarne tour à tour un bidasse désabusé, un troufion sans fleur au fusil, et l’homme qui rit du pitoyable spectacle de ceux qui décident de fabriquer de la chair à canon.
Ce seul-en-scène, qui chansonne aussi bombes atomiques et déserteurs, prend le pari de dire avec tendresse, humour et cœur-qui-bat, ce que toutes les oreilles devraient entendre : la guerre, c’est dégueulasse.
Le saviez-vous ?
Florent Aumaître a été l’interprète du Horla de Maupassant plus de 500 fois de 2011 à 2019, entre autres au théâtre Michel et au Lucernaire.
ici un article de Froggy’s Delight : https://froggydelight.com/article-29128-Je_ne_veux_pas_la_faire.html
ici un article du Bruit du Off Tribune : https://lebruitduofftribune.fr/2026/01/19/je-ne-veux-pas-la-faire-la-guerre-non-merci/
Textes (et chansons) de Boris Vian , Jacques Prévert, Georges Perec (entre autres), interprétés par Florent Aumaître et mis en scène par Arnaud Schmitt. Tous les dimanches à 15h à la Comédie des 3 Bornes jusqu’au 31 mai 2026 (sauf relâches les 29/03 et 5/04).
Le dimanche 31 mai 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 24 mai 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 17 mai 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 10 mai 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 03 mai 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 26 avril 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 12 avril 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 22 mars 2026
de 15h00 à 16h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T16:00:00+01:00
fin : 2026-05-31T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-22T15:00:00+02:00_2026-03-22T16:00:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T16:00:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00;2026-05-03T15:00:00+02:00_2026-05-03T16:00:00+02:00;2026-05-10T15:00:00+02:00_2026-05-10T16:00:00+02:00;2026-05-17T15:00:00+02:00_2026-05-17T16:00:00+02:00;2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T16:00:00+02:00;2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T16:00:00+02:00
Comédie des 3 Bornes 32 rue des Trois Bornes 75011 Paris
https://www.billetreduc.com/spectacle/je-ne-veux-pas-la-faire-383776?pt=1 +33143576829
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