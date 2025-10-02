Spectacle : Je suis 52 Université Sorbonne Nouvelle Paris

Spectacle : Je suis 52 Université Sorbonne Nouvelle Paris jeudi 2 octobre 2025.

D’où viennent les cartes ? Comment sont-elles arrivées chez nous ? Pourquoi ces figures de dames, de rois et de valets ? Saviez-vous que les cartes portent des noms ? Qu’elles furent brulées en masse tout comme les sorcières ? La personne qui est là nous apprend qu’il ne faut pas dire « qu’est-ce que les cartes ? » mais plutôt « Qui sont les cartes ? ».

Avec Je suis 52, Claire Chastel et Camille Joviado proposent de reconsidérer le rapport qu’on entretient avec les vivants et les objets. Elles nous plongent dans une histoire d’amour intense où les cartes prennent vie et corps. À travers les tours et les mots, chacun se connecte aux cartes, aux autres, à Claire dans une proposition sensible et douce, magique et intime, et pleine de suspens.

Spectacle de magie : Je suis 52 – Claire Chastel.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr