Spectacle Je suis la bête Nancy

Après avoir été arrachée à la forêt où elle a été recueillie et élevée par un animal sauvage, Méline, une fillette, est capturée et forcée de se réadapter au monde civilisé. Avec Je suis la

bête, Anne Sibran compose une langue hybride d’une très grande force poétique à laquelle Julie Delille donne corps, faisant vivre la forêt, jouant sur les clairs-obscurs dans une mise en scène à couper le souffle.

À la lisière entre le monde des bêtes et celui des hommes, le personnage de Méline nous montre ce que l’on ne saurait voir les fracas de la société humaine et la beauté du silence.

Entre réel et imaginaire, l’enfant nous prend par la main et nous entraîne dans un troublant voyage hors du temps, comme dans un rêve.Tout public

English :

After being torn from the forest where she was taken in and raised by a wild animal, Méline, a little girl, is captured and forced to readapt to the civilized world. With Je suis la

bête, Anne Sibran composes a hybrid language of great poetic force that Julie Delille brings to life, bringing the forest to life and playing with chiaroscuro in a breathtaking staging.

On the edge between the world of beasts and that of men, Méline?s character shows us what we cannot see: the fracas of human society and the beauty of silence.

Between the real and the imaginary, the child takes us by the hand and leads us on a troubling journey out of time, as if in a dream.

German :

Nachdem das Mädchen Meline aus dem Wald gerissen wurde, wo sie von einem wilden Tier aufgenommen und aufgezogen worden war, wird sie gefangen genommen und gezwungen, sich wieder an die zivilisierte Welt anzupassen. Mit Je suis la

bête komponiert Anne Sibran eine hybride Sprache von großer poetischer Kraft, der Julie Delille Gestalt verleiht, indem sie den Wald zum Leben erweckt und in einer atemberaubenden Inszenierung mit Hell-Dunkel-Effekten spielt.

An der Grenze zwischen der Welt der Tiere und der Welt der Menschen zeigt uns die Figur der Méline, was wir nicht sehen können: die Zerrüttung der menschlichen Gesellschaft und die Schönheit der Stille.

Zwischen Realität und Fantasie nimmt uns das Kind an der Hand und führt uns auf eine beunruhigende Reise außerhalb der Zeit, wie in einem Traum.

Italiano :

Dopo essere stata strappata dalla foresta in cui era stata accolta e cresciuta da un animale selvatico, Méline, una bambina, viene catturata e costretta a riadattarsi al mondo civilizzato. In Je suis la

bête, Anne Sibran compone un linguaggio ibrido di grande forza poetica, che Julie Delille fa rivivere, dando vita alla foresta e giocando con luci e ombre in una produzione mozzafiato.

Al confine tra il mondo delle bestie e quello degli uomini, il personaggio di Méline ci mostra ciò che non possiamo vedere: gli scontri della società umana e la bellezza del silenzio.

Tra il reale e l’immaginario, la bambina ci prende per mano e ci conduce in un inquietante viaggio fuori dal tempo, come in un sogno.

Espanol :

Tras ser arrancada del bosque donde fue acogida y criada por un animal salvaje, Méline, una niña, es capturada y obligada a readaptarse al mundo civilizado. En Je suis la

bête, Anne Sibran compone un lenguaje híbrido de gran fuerza poética, al que Julie Delille da vida, animando el bosque y jugando con luces y sombras en una puesta en escena sobrecogedora.

En el límite entre el mundo de las bestias y el de los hombres, el personaje de Méline nos muestra lo que no podemos ver: los choques de la sociedad humana y la belleza del silencio.

Entre lo real y lo imaginario, la niña nos lleva de la mano en un inquietante viaje fuera del tiempo, como en un sueño.

