Spectacle Je suis lapin à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
2026-03-17
On rêve tous d’être mystérieux, brillant, charismatique… parfois, la vie nous renvoie une image beaucoup moins flatteuse.
Je m’appelle Jean-Patrick et je fais du stand-up pour vous faire oublier votre quotidien.
Si votre quotidien il est bien, oubliez moi.
Ce spectacle est juste un moyen d’assumer ce que je suis un bouffon. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
L’événement Spectacle Je suis lapin à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme