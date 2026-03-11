Spectacle Je suis lapin à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

On rêve tous d’être mystérieux, brillant, charismatique… parfois, la vie nous renvoie une image beaucoup moins flatteuse.

Je m’appelle Jean-Patrick et je fais du stand-up pour vous faire oublier votre quotidien.

Si votre quotidien il est bien, oubliez moi.

Ce spectacle est juste un moyen d’assumer ce que je suis un bouffon. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Je suis lapin à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme