Spectacle Je suis Shéhérazade Angers samedi 24 janvier 2026.
14 rue du musée Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24 21:00:00
2026-01-24
Cie Le Lapin Blanc
De Germaine Tillion à Shéhérazade, cette déambulation contée vous invite à la découverte de celles qui ont résisté avec leurs mots, celles qui racontent pour changer le monde. .
14 rue du musée Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00
