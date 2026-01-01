Spectacle Je suis Shéhérazade Angers

Spectacle Je suis Shéhérazade

14 rue du musée Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 21:00:00

2026-01-24

Cie Le Lapin Blanc

De Germaine Tillion à Shéhérazade, cette déambulation contée vous invite à la découverte de celles qui ont résisté avec leurs mots, celles qui racontent pour changer le monde. .

14 rue du musée Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00

