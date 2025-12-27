Spectacle Je suis un tremblement… Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

Spectacle Je suis un tremblement…

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-01-14 15:45:00

2026-01-14

Gratuit Sur inscription

Spectacle de petite forme d’après le roman de Martin Page Je suis un tremblement de terre (Editions l’Ecole des Loisirs), qui traite le sujet de la lutte contre les discriminations.

Avec l’Astragale.

Durée 45mn | Public à partir de 7 ans .

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr

