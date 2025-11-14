Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SPECTACLE JE T'AI DANS LA PEAU PATRICIA DI FRAJA Espira-de-l'Agly vendredi 14 novembre 2025.

27 Rue du Quatre Septembre Espira-de-l'Agly Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

21:00:00
22:30:00

2025-11-14

Accompagnée de son quatuor, Patricia DI FRAJA se glisse dans la peau d'Edith Piaf, icône de la chanson française, pour revisiter avec talent le répertoire de la Môme .
27 Rue du Quatre Septembre Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53 

English :

Accompanied by her quartet, Patricia DI FRAJA slips into the shoes of Edith Piaf, an icon of French chanson, to revisit the Môme repertoire with talent.

German :

Begleitet von ihrem Quartett schlüpft Patricia DI FRAJA in die Rolle von Edith Piaf, der Ikone des französischen Chansons, um das Repertoire von La Môme gekonnt neu zu interpretieren.

Italiano :

Accompagnata dal suo quartetto, Patricia DI FRAJA si cala nei panni di Edith Piaf, icona della chanson francese, per rivisitare con talento il repertorio della Môme .

Espanol :

Acompañada por su cuarteto, Patricia DI FRAJA se mete en la piel de Edith Piaf, icono de la chanson francesa, para revisitar con talento el repertorio de la Môme .

