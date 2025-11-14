SPECTACLE JE T’AI DANS LA PEAU PATRICIA DI FRAJA Espira-de-l’Agly
27 Rue du Quatre Septembre Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-14 21:00:00
fin : 2025-11-14 22:30:00
2025-11-14
Accompagnée de son quatuor, Patricia DI FRAJA se glisse dans la peau d’Edith Piaf, icône de la chanson française, pour revisiter avec talent le répertoire de la Môme .
27 Rue du Quatre Septembre Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53
English :
Accompanied by her quartet, Patricia DI FRAJA slips into the shoes of Edith Piaf, an icon of French chanson, to revisit the Môme repertoire with talent.
German :
Begleitet von ihrem Quartett schlüpft Patricia DI FRAJA in die Rolle von Edith Piaf, der Ikone des französischen Chansons, um das Repertoire von La Môme gekonnt neu zu interpretieren.
Italiano :
Accompagnata dal suo quartetto, Patricia DI FRAJA si cala nei panni di Edith Piaf, icona della chanson francese, per rivisitare con talento il repertorio della Môme .
Espanol :
Acompañada por su cuarteto, Patricia DI FRAJA se mete en la piel de Edith Piaf, icono de la chanson francesa, para revisitar con talento el repertorio de la Môme .
