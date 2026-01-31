Spectacle Je t’aime banane ! La Comédie de Metz Metz

Spectacle Je t’aime banane !

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Le couple parfait n’existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s’en rapproche le plus.

Je t’aime banane raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement amoureuses, mais sont-elles vraiment compatibles ? Cette comédie romantique, drôle et parfois absurde, aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien. Je t’aime banane vous rassurera sur le fait que vous n’êtes pas le(a) seul(e) à subir les imperfections de votre conjoint.

C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo quand on veut éviter les erreurs de casting.Tout public

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

The perfect couple doesn’t exist, but we can try to find the person who comes closest.

Je t’aime banane tells the story of two people who fall madly in love, but are they really compatible? This funny and sometimes absurd romantic comedy takes a heartwarming, insightful and realistic look at the real life of everyday couples. Je t’aime banane will reassure you that you’re not the only one to suffer your partner’s imperfections.

It’s the perfect comedy to watch as a couple, as a family or solo when you want to avoid casting errors.

