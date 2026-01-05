Spectacle Je t’aime banane Niort

Spectacle Je t’aime banane

43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Si vous cherchez une comédie romantique capable de vous faire rire aux éclats tout en explorant la réalité de la vie de couple, ne cherchez plus Je t’aime banane est la pièce qu’il vous faut.

Imaginée par Nilson José, cette création originale met en lumière les hauts et les bas du quotidien amoureux avec une bonne dose d’humour, de bienveillance et, parfois, un brin d’absurde.

Durant 1h20, vous plongerez au cœur de l’histoire de deux personnages pris dans le tourbillon de l’amour fou, se demandant si leurs différences ne vont pas finir par les séparer. En toile de fond, les défis et joies de la vie à deux sont dépeints avec un réalisme surprenant, offrant un miroir amusant (et parfois rassurant) à tous ceux qui ont déjà vécu une relation de couple ou qui aspirent à en vivre une.

Lieu La Maison Boinot .

43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

