Spectacle Je t’attendant Saint-Amé

Abandonnée par Cupidon, délaissée par les applis de rencontre, oubliée comme un parapluie aux baleines cassées, Plexus est une clown seule.

Accompagnée de Lucie et ses quelques notes de piano, elles vont attendre l’amour, le pleurer, le chanter et le rire pour finalement tout envoyer valser dans un humour absurde parsemé de douceur.

Ce spectacle fait partie d’une programmation de spectacles écrits et interprétés par des femmes Le temps des Meufs, de mars à juin dans les Vosges.Tout public

Abandoned by Cupid, abandoned by dating apps, forgotten like an umbrella with broken ribs, Plexus is a lonely clown.

Accompanied by Lucie and her few piano notes, they wait for love, crying for it, singing and laughing about it, before finally throwing it all away with absurd humor sprinkled with sweetness.

This show is part of a program of shows written and performed by women: Le temps des Meufs, from March to June in the Vosges.

