Spectacle – Je vis en français, École Polyvalente La Samare, Plessisville

Spectacle – Je vis en français Vendredi 20 mars, 19h00 École Polyvalente La Samare L’Érable

Admission générale: 15$ 12 ans et moins: 5$

Début : 2026-03-21T00:00:00+01:00 – 2026-03-21T02:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T00:00:00+01:00 – 2026-03-21T02:00:00+01:00

Je vis en français – 2e édition

Dans le cadre du Mois de la Francophonie, le spectacle Je vis en français revient pour une deuxième édition afin de célébrer la richesse et la vitalité de notre langue commune.

Cette soirée culturelle mettra à l’honneur des prestations variées – poèmes, slams, chansons et textes – interprétées avec passion par des artistes et participants engagés. À travers ces formes d’expression, le public sera invité à découvrir toute la beauté, la créativité et la force rassembleuse du français.

En écho aux 53 autres pays de la francophonie à travers le monde, cette activité vise à souligner que notre langue dépasse les frontières et constitue un puissant vecteur d’identité, de culture et d’histoire.

École Polyvalente La Samare 1159 rue St-Jean, Plessisville Plessisville G6L 1N8 L'Érable Québec

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Spectacle Langue française