Informations pratiques

Descartes

Spectacle » je voudrais tant t’offir la lune »

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:30:00

fin : 2026-11-21 15:15:00

Date(s) :

2026-11-21

Spectacle gratuit jeune public par la compagnie Les Chats Pitres.

Spectacle gratuit jeune public par la compagnie Les Chats Pitres. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr

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English :

Free show for young audiences by the Les Chats Pitres theater company.

L’événement Spectacle » je voudrais tant t’offir la lune » Descartes a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire