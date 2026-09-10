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Spectacle  » je voudrais tant t’offir la lune  » Descartes

samedi 21 novembre 2026 · Descartes

Spectacle  » je voudrais tant t’offir la lune  » Descartes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
37160 Descartes
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Descartes

Spectacle  » je voudrais tant t’offir la lune  »

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21 15:15:00

Date(s) :
2026-11-21

Spectacle gratuit jeune public par la compagnie Les Chats Pitres.
Spectacle gratuit jeune public par la compagnie Les Chats Pitres.   .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05  bibliotheque@ville-descartes.fr

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English :

Free show for young audiences by the Les Chats Pitres theater company.

L’événement Spectacle  » je voudrais tant t’offir la lune  » Descartes a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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