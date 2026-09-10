Spectacle » je voudrais tant t’offir la lune » Descartes
samedi 21 novembre 2026 · Descartes
Informations pratiques
Descartes
Spectacle » je voudrais tant t’offir la lune »
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21 15:15:00
Date(s) :
2026-11-21
Spectacle gratuit jeune public par la compagnie Les Chats Pitres.
Spectacle gratuit jeune public par la compagnie Les Chats Pitres. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr
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English :
Free show for young audiences by the Les Chats Pitres theater company.
L’événement Spectacle » je voudrais tant t’offir la lune » Descartes a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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