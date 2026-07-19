Spectacle je vous aime Paluel
jeudi 30 juillet 2026 · Paluel
Informations pratiques
Paluel
Spectacle je vous aime
Le Clos des Fées Paluel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Spectacle je vous aime par la Compagnie Répèt’ un peu pour voir .
Dans un dispositif circulaire mêlant artistes et public, six interprètes invitent à partager un voyage musical sensible et joyeux, entre chant, mouvement et participation collective.
Inspiré par l’idée de créer des moments de lien, le spectacle célèbre le plaisir d’être ensemble et de chanter à l’unisson.
A 19h au clos des fées.
Sur réservation conseillée, gratuit. .
Le Clos des Fées Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr
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English : Spectacle je vous aime
L’événement Spectacle je vous aime Paluel a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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