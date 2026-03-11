Spectacle JEAN-BAPTISTE MAZOYER DANS LE MAITRE DU JEU à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle JEAN-BAPTISTE MAZOYER DANS LE MAITRE DU JEU à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Bienvenue dans le spectacle dont vous êtes le héros !

Aventurières, aventuriers, préparez-vous à entrer dans un spectacle interactif rempli d’Orcs, de magiciens et d’objets magiques comme

vous n’en avez jamais rêvé.

Car oui, c’est vous, et vous seul qui allez décider de la marche à suivre dans cette folle aventure.

Allez-vous continuer dans le couloir de cette grotte sombre, avide de l’or qui se trouverait à l’intérieur ou préférez-vous rester à la taverne du coin à écouter les dires d’un vieux barde ? .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

