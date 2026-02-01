Spectacle Jean-Baptiste Mazoyer Le maître du jeu Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Jean-Baptiste Mazoyer Le maître du jeu

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Bienvenue dans le spectacle dont vous êtes le héros !

Aventurières, aventuriers, préparez-vous à entrer dans un spectacle interactif rempli d’Orcs, de magiciens et d’objets magiques comme vous n’en avez jamais rêvé. Car oui, c’est vous, et vous seul qui allez décider de la marche à suivre dans cette folle aventure. Allez-vous continuer dans le couloir de cette grotte sombre, avide de l’or qui se trouverait à l’intérieur ou préférez-vous rester à la taverne du coin à écouter les dires d’un vieux barde ?

Chaque choix, chaque action, vous en serez les seuls responsables… Enfin vous et les résultats des dés. Que vous soyez expert ou débutant, venez participer à ce spectacle unique en son genre une partie de jeu de rôle mélangé à du stand-up… Et ça, parole de Maître du jeu, vous ne le verrez nulle part ailleurs.Adultes

22 .

English :

Welcome to the show where you’re the hero!

Adventurers, get ready to enter an interactive show filled with Orcs, magicians and magical objects like you’ve never dreamed of. Because yes, it’s you, and you alone, who will decide what to do next in this wild adventure. Will you continue down the corridor of this dark cave, greedy for the gold that lies within, or will you prefer to stay at the local tavern, listening to the words of an old bard?

Every choice you make, every action you take, will be your own responsibility? Well, you and the results of the dice. Whether you’re an expert or a beginner, come and take part in this unique show: role-playing mixed with stand-up comedy? And you won’t find it anywhere else.

