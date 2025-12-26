Spectacle Jean dans La Salle Mes anecdotes d’une vie, Route du Vigen Boisseuil

Spectacle Jean dans La Salle Mes anecdotes d’une vie

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène pour la première fois avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant “Jean dans la salle Mes anecdotes d’une vie”. Pendant plus d’une heure trente, seul en scène, il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle dans la mémoire d’un homme libre, profondément humain.

Réservations en ligne (en lien). .

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 91 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

