Spectacle Jean dans La Salle Mes anecdotes d’une vie, Route du Vigen Boisseuil jeudi 9 avril 2026.
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
2026-04-09
Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène pour la première fois avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant “Jean dans la salle Mes anecdotes d’une vie”. Pendant plus d’une heure trente, seul en scène, il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle dans la mémoire d’un homme libre, profondément humain.
Réservations en ligne (en lien). .
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 91 06
