Spectacle Jean Dans La Salle Rodez jeudi 29 janvier 2026.

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 37 – 37 – 49 EUR

Début : Jeudi 2026-01-29
2026-01-29

Spectacle JEAN DANS LA SALLE, à l’Amphithéâtre le jeu. 29 janvier 2026 20h00.
Connu pour son parcours politique atypique, son franc-parler et son lien indéfectible avec les Français, Jean Lassalle se lance dans une nouvelle aventure inattendue la scène.
Avec ton tout 1er one-man show ‘’Jean dans la salle mes anecdotes d’une vie’’.
Un spectacle authentique, drôle et profondément humain. Préparez-vous ça va être du grand spectacle !   .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

English :

Show JEAN DANS LA SALLE, at l’Amphithéâtre on Thu. january 29, 2026 8:00 pm.

German :

Aufführung: JEAN DANS LA SALLE, im Amphitheater am Do. 29. Januar 2026 20:00 Uhr.

Italiano :

Spettacolo: JEAN DANS LA SALLE, all’Anfiteatro Gio. 29 gennaio 2026 ore 20.00.

Espanol :

Espectáculo: JEAN DANS LA SALLE, en el Anfiteatro el Jue. 29 de enero de 2026 20.00 h.

