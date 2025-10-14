Spectacle Jean-Luc Lemoine Liquidation Colmar

Spectacle Jean-Luc Lemoine Liquidation Colmar mardi 14 octobre 2025.

Spectacle Jean-Luc Lemoine Liquidation

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-10-14 20:30:00

Avec son humour irrévérencieux et son esprit affûté, Jean-Luc Lemoine se lance dans une exploration sans tabou des maux qui rongent notre société.

Dans un monde où l’information fuse à une vitesse vertigineuse, où les communautés se cloisonnent et où la moindre phrase sortie du contexte peut enflammer les réseaux sociaux, il est temps de se poser deux secondes.

Des communautarismes aux fake news, de la montée de la bêtise à la propagation rapide des idées les plus folles, aucun sujet n’échappe à son regard acéré.

Et si on faisait le bilan avant la liquidation totale ? .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

With his irreverent humor and sharp wit, Jean-Luc Lemoine launches into a no-holds-barred exploration of the ills that plague our society.

German :

Mit seinem respektlosen Humor und seinem scharfen Verstand begibt sich Jean-Luc Lemoine auf eine tabulose Erkundung der Übel, die an unserer Gesellschaft nagen.

Italiano :

Con il suo umorismo irriverente e la sua arguzia tagliente, Jean-Luc Lemoine getta uno sguardo senza esclusione di colpi sui mali che affliggono la nostra società.

Espanol :

Con su humor irreverente y su agudo ingenio, Jean-Luc Lemoine se lanza a explorar sin tapujos los males que asolan nuestra sociedad.

