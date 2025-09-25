Spectacle Jean-Pierre, Lui, Moi Salle des fêtes Jean-Paul Bas Saint-Symphorien-d’Ancelles

Spectacle Jean-Pierre, Lui, Moi

Salle des fêtes Jean-Paul Bas 35 Rue des Colombiers Saint-Symphorien-d’Ancelles Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-26

Jean-Pierre, Lui, Moi raconte la vie d’un frère extraordinaire et différent.

Un spectacle qui questionne la norme et le handicap dans une mise en scène pleine de tendresse, d’humour et d’émotion.

Thierry combe- Cie Pocket Théâtre. .

Salle des fêtes Jean-Paul Bas 35 Rue des Colombiers Saint-Symphorien-d’Ancelles 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 71 37

