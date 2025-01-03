Spectacle Jeanfi Janssens Beauvais

Spectacle Jeanfi Janssens Beauvais jeudi 12 mars 2026.

Spectacle Jeanfi Janssens

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.

Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… Et sa mère non plus !

Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis ! .

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01

