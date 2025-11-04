Spectacle Jeanfi Janssens La Maison Nevers

Spectacle Jeanfi Janssens

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 46 – 46 – 46 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 21:30:00

Date(s) :

2026-01-16

Le stewart préféré des Français est de retour avec un nouveau one-man-show rempli de surprises et d’anecdotes inédites !

Trois ans après le succès de son premier spectacle Jeanfi Décolle, Jeanfi Janssens change de décor et nous raconte son entrée comme par miracle dans le monde du show-business. À 50 ans, l’humoriste originaire du Nord, également connu pour ses apparitions dans Les Grosses têtes sur RTL, jette un regard amusé sur son parcours.

Rendez vous le vendredi 16 janvier à 20h à La Maison à Nevers. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 billetterie@maisonculture.fr

