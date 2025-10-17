Spectacle Jeanne et Gabrielle Reposent en Pestes Théâtre de Poche Saint-Brieuc

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

« Happy End Parce que toutes les bonnes choses ont une fin ! »

C’est le nom de l’entreprise de Jeanne et Gabrielle, spécialisée en enterrements. Tous types d’enterrements enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, enterrement tout court. Elles ont d’ailleurs un agenda chargé ! Heureusement qu’elles sont bien organisées, une confusion entre événements est si vite arrivée…

Fidèles de la programmation depuis leurs débuts, le duo enchaîne les tournées et festivals dans toute la France. Elles reviennent pour nous proposer leur second spectacle qui tourne déjà depuis 3 ans, mais dans une nouvelle version !

Avec Caroline Dubois et Juliette Nuss Mise en scène Michel Frenna. .

