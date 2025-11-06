Spectacle Jeff Panacloc Company CS 81144 Montluçon
Spectacle Jeff Panacloc Company CS 81144 Montluçon jeudi 6 novembre 2025.
Spectacle Jeff Panacloc Company
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif :
Début : Jeudi 2025-11-06 20:00:00
2025-11-06
Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans The Jeff Panacloc Company , chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable.
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com
English :
Prepare to enter Jeff Panacloc?s secret office and plunge into a world where humor flirts with the absurd. In « The Jeff Panacloc Company », each deranged character promises an unforgettable evening of delirium.
German :
Machen Sie sich bereit, durch die Türen von Jeff Panaclocs Geheimbüro zu gehen und in eine Welt einzutauchen, in der Humor mit Absurdität flirtet. In « The Jeff Panacloc Company » verspricht jeder verrückte Charakter einen lustigen und unvergesslichen Abend.
Italiano :
Preparatevi a varcare le porte dell’ufficio segreto di Jeff Panacloc e a immergervi in un mondo in cui l’umorismo flirta con l’assurdo. In « The Jeff Panacloc Company », ogni personaggio squilibrato promette una serata esilarante e indimenticabile.
Espanol :
Prepárese para cruzar las puertas de la oficina secreta de Jeff Panacloc y sumergirse en un mundo donde el humor coquetea con lo absurdo. En « The Jeff Panacloc Company », cada personaje desquiciado promete una velada hilarante e inolvidable.
