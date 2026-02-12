Spectacle Jeffou Je panse donc je suis Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Jeffou Je panse donc je suis

Samedi 21 mars 2026 de 18h30 à 20h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Coupe de cheveux d’orang outan, regard de gnou, caractère de cochon, ne vous fiez pas à son physique de Neandertal, ce mini zoo à lui tout seul est un humain.

Sans concession et loin du politiquement correct, il nous raconte avec beaucoup d’autodérision,

combien son poids a pesé dans sa vie les femmes, le sport, la nourriture, les vêtements, et tout ce qui fait partie de la vie ordinaire, est un problème lorsque vous pesez plus de 200 kg…

Ce brut de décoffrage nous confesse, souvent sans aucune pudeur, ce qu’il a vécu dans son combat contre le regard des autres et surtout, contre son propre corps. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

With an orangutan haircut, wildebeest eyes and a pig-like temper, don’t let his Neanderthal physique fool you this mini zoo is a human in its own right.

