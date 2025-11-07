Spectacle Jeremy Charbonnel CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Spectacle Jeremy Charbonnel

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Mais où est-ce que ça a merdé ?

Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !

Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions…

Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver.

Un spectacle drôle, touchant, et surprenant !Tout public

English :

But where did it go wrong?

Jérémy Charbonnel talks about his problems as a single dad fighting to avoid ending up like his father? but that’s not all!

In this authentic and sincere show, Jérémy searches for answers to help him better understand his life. But to find the answers, you have to ask yourself the right questions?

With caustic humor and a touch of tenderness, he turns his failures into life lessons, showing us that sometimes you have to lose everything to find yourself again.

A funny, touching and surprising show!

German :

Aber wo ist es schief gelaufen?

Jérémy Charbonnel erzählt von seinen Problemen als alleinerziehender Vater, der darum kämpft, nicht wie sein Vater zu enden… aber nicht nur das!

In dieser authentischen und ehrlichen Show ist Jérémy auf der Suche nach Antworten, um sein Leben besser zu verstehen. Aber um Antworten zu finden, muss man sich die richtigen Fragen stellen?

Mit ätzendem Humor und einem Hauch von Zärtlichkeit verwandelt er seine Misserfolge in Lebensweisheiten und zeigt uns, dass man manchmal alles verlieren muss, um sich besser wiederzufinden.

Ein lustiges, berührendes und überraschendes Schauspiel!

Italiano :

Ma dove ha sbagliato?

Jérémy Charbonnel parla dei suoi problemi di padre single che lotta per non fare la fine di suo padre, ma non solo!

In questo spettacolo autentico e sincero, Jérémy cerca delle risposte che lo aiutino a capire meglio la sua vita. Ma per trovare le risposte, deve porsi le domande giuste?

Con umorismo caustico e un tocco di tenerezza, trasforma i suoi fallimenti in lezioni di vita, mostrandoci che a volte bisogna perdere tutto per ritrovare se stessi.

Uno spettacolo divertente, toccante e sorprendente!

Espanol :

Pero, ¿en qué se equivocó?

Jérémy Charbonnel habla de sus problemas como padre soltero que lucha por no acabar como su padre… ¡pero eso no es todo!

En este espectáculo auténtico y sincero, Jérémy busca respuestas que le ayuden a entender mejor su vida. Pero para encontrar las respuestas, tiene que hacerse las preguntas adecuadas?

Con humor cáustico y un toque de ternura, convierte sus fracasos en lecciones de vida, mostrándonos que a veces hay que perderlo todo para reencontrarse a uno mismo.

Un espectáculo divertido, conmovedor y sorprendente

