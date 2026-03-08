SPECTACLE -JEU L’UPÔTËK, LUDOTHÈQUE ET CRIÉE POÉTIQUES Béziers

SPECTACLE -JEU L’UPÔTËK, LUDOTHÈQUE ET CRIÉE POÉTIQUES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Jeux de mots et poésie avec Tintalada créez, jouez, et vos poèmes seront interprétés par l’artiste.

Vivez une journée festive et poétique avec la compagnie Tintalada ! Jeux de mots, roue de la poésie, caviardage, marelle exquise… laissez libre cours à votre imagination et oubliez les règles. Les créations des participants seront tirées au sort et interprétées par l’artiste lors d’une criée impromptue.

Avec Laure Cecilio, une expérience joyeuse et ludique à travers la médiathèque.

Dans le cadre du Printemps des poètes . .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Word games and poetry with Tintalada: create, play and have your poems performed by the artist.

