Spectacle : Jeu MAIF Social Club Paris mercredi 29 octobre 2025.

C’est le premier jour d’école de Basile, une étape importante de sa vie. Au petit déjeuner, sur le chemin, dans la cour de récréation et même en classe, chaque petit rien capte son attention, les objets prennent vie et tout devient jeu. Mais cette imaginationdébordantepeut être encombrante, et le mettre en difficulté dans sa vie de tous les jours… Le petit garçon peut néanmoins compter sur le soutien sans faille de son père.

Ce spectacle plein d’humour et d’inventions scéniques aborde avec tendresse les obstacles que peuvent rencontrer certains enfants « dys » (dyslexiques, qui présentent des troubles de l’attention…).

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ?

Du mercredi 29 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

gratuit Public enfants.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

