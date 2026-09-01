Spectacle jeune public 5-8 ans avec la marge rousse Médiathèque Saugnac-et-Muret

Informations pratiques

Saugnac-et-Muret

Spectacle jeune public 5-8 ans avec la marge rousse

Médiathèque 17 rue des écoles Saugnac-et-Muret Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 15:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Bête et méchant, stop au harcèlement!!

Un spectacle de lecture théâtralisée essentiel, à mettre dans son cartable pour la rentrée !

Synopsis: Max et sa bande ne cessent d’embêter Sylvie à chaque récréation! Mais tout va changer grâce à l’arrivée de Suzie, nouvelle élève de la classe.

Bête et méchant, stop au harcèlement!!

Un spectacle de lecture théâtralisée essentiel, à mettre dans son cartable pour la rentrée !

Synopsis: Max et sa bande ne cessent d’embêter Sylvie à chaque récréation ! C’est dans les toilettes de l’École que Sylvie va trouver refuge pour pleurer et soulager son mal au ventre incessant. Mais tout va changer grâce à l’arrivée de Suzie, nouvelle élève de la classe. Malgré son handicap, Suzie sait parfaitement comment agir en situation de harcèlement scolaire et elle va accompagner Sylvie… .

Médiathèque 17 rue des écoles Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 22 29 mediatheque@saugnacetmuret.fr

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English : Spectacle jeune public 5-8 ans avec la marge rousse

Mean and Naughty: Stop the Bullying!!

A must-see dramatized reading performance—perfect to pack in your backpack for the start of the school year!

Synopsis: Max and his gang never stop picking on Sylvie during every recess! But everything is about to change with the arrival of Suzie, the new student in the class.

L’événement Spectacle jeune public 5-8 ans avec la marge rousse Saugnac-et-Muret a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur Haute Lande