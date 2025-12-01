Spectacle jeune public à Figeac Le petit B Figeac

Spectacle jeune public à Figeac Le petit B Figeac mercredi 17 décembre 2025.

Spectacle jeune public à Figeac Le petit B

salle balène Figeac Lot

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Une aventure moelleuse et immersive destinée aux tout-petits.

Dans un décor organique, fait de formes rondes, généreuses et accueillantes, deux interprètes se déplacent dans une harmonie parfaite aux gestes habiles. Composée de coussins de différentes tailles et de toutes les nuances de la peau, la scénographie évolue comme par magie au gré des mouvements des danseurs. Ils les empilent, les caressent, les frôlent, les tournent, tombent, jouent avec.

Avec cette pièce, la chorégraphe Marion Muzac crée une bulle de délicatesse et de douceur pour les tout-petits. Sublimé par l’univers musical hypnotique du duo Johanna Luz et Vincent Barrau, qui se sont inspirés de l’énergie du Boléro de Ravel, Le Petit B est un appel à l’éveil des sens, à la douceur, à la contemplation toute en tendresse et en poésie.

Marion Muzac MZ Productions

De et avec Aimée-Rose Rich, Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, Mostafa Ahbourrou, Valentin Mériot

Musique Johanna Luz, Vincent Barrau (JelloO)

Présenté avec le Centre intercommunal d’action sociale dans le cadre du collectif Culture et petite enfance

À partir de 1 an

Durée 25 min 4 .

salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

A soft, immersive adventure for toddlers.

In an organic set of round, generous and inviting shapes, two performers move in perfect harmony with skilful gestures. Made up of cushions of various sizes and skin tones, the set moves magically with the dancers’ movements. They pile them up, caress them, brush against them, turn them, fall on them, play with them.

With this piece, choreographer Marion Muzac creates a delicate, gentle bubble for the very young. Enhanced by the hypnotic musical universe of duo Johanna Luz and Vincent Barrau, who drew their inspiration from the energy of Ravel?s Bolero, Le Petit B is a call to awaken the senses, to gentleness and to contemplation, all tender and poetic.

German :

Ein flauschiges, immersives Abenteuer für Kleinkinder.

In einem organischen Bühnenbild, das aus runden, großzügigen und einladenden Formen besteht, bewegen sich zwei Darsteller in perfekter Harmonie mit geschickten Gesten. Das Bühnenbild besteht aus Kissen in verschiedenen Größen und Hauttönen und verändert sich wie von Zauberhand mit den Bewegungen der Tänzer. Sie stapeln sie auf, streicheln sie, streifen sie, drehen sie, fallen hin und spielen mit ihnen.

Mit diesem Stück schafft die Choreografin Marion Muzac eine Blase der Zartheit und Sanftheit für die Allerkleinsten. Die hypnotische Musik des Duos Johanna Luz und Vincent Barrau, die sich von der Energie des Boleros von Ravel inspirieren ließen, verleiht Le Petit B einen Aufruf zum Erwachen der Sinne, zur Sanftheit, zur Kontemplation voller Zärtlichkeit und Poesie.

Italiano :

Un’avventura morbida e coinvolgente per i più piccoli.

Su uno sfondo organico di forme rotonde, generose e accoglienti, due interpreti si muovono in perfetta armonia con gesti sapienti. Composta da cuscini di diverse dimensioni e di tutte le sfumature della pelle, la scenografia si evolve come per magia con i movimenti dei danzatori. Li ammucchiano, li accarezzano, li sfiorano, li girano, cadono e giocano con loro.

Con questo pezzo, la coreografa Marion Muzac crea una bolla delicata e gentile per i giovanissimi. Sublimato dall’ipnotico universo musicale del duo Johanna Luz e Vincent Barrau, che si sono ispirati all’energia del Bolero di Ravel, Le Petit B è un invito a risvegliare i sensi, a essere gentili, a contemplare con tenerezza e poesia.

Espanol :

Una aventura suave y envolvente para los más pequeños.

Sobre un fondo orgánico de formas redondeadas, generosas y acogedoras, dos intérpretes se mueven en perfecta armonía con hábiles gestos. Compuesto por cojines de diferentes tamaños y todos los tonos de piel, el decorado evoluciona como por arte de magia con los movimientos de los bailarines. Los amontonan, los acarician, los rozan, los giran, se caen y juegan con ellos.

Con esta pieza, la coreógrafa Marion Muzac crea una burbuja delicada y suave para los más pequeños. Sublimado por el hipnótico universo musical del dúo Johanna Luz y Vincent Barrau, que se inspiraron en la energía del Bolero de Ravel, Le Petit B es una llamada a despertar los sentidos, a ser gentiles, a contemplar con ternura y poesía.

