Spectacle jeune public à Figeac Secrets de beatmaker Figeac

Spectacle jeune public à Figeac Secrets de beatmaker Figeac mercredi 10 décembre 2025.

Spectacle jeune public à Figeac Secrets de beatmaker

Astrolabe, 2 Bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Tous les secrets des beatmakers enfin révélés !

Les trois musiciens du groupe Photøgraph nous embarquent dans leur univers peuplé d’instruments et de machines électroniques, d’objets sonores insolites et inattendus, et nous font découvrir l’art du beatmaker.

Ces bidouilleurs du son retracent les origines de la musique électronique, ses influences et son impact dans la musique d’aujourd’hui. Un spectacle entre créations originales et reprises de morceaux cultes de The Who, Daft Punk ou Kraftwerk qui ne manquera pas de faire danser et chanter les enfants et leurs parents.

Clavier, MAO Romain Simard

Chant, clavier, guitare Jon Sayer

Batterie, percussion Étienne de Bortoli

Mise en scène Olivier Prou

Infos pratiques

Durée 50 min

À partir de 5 ans 5.5 .

Astrolabe, 2 Bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

All the secrets of the beatmaker revealed at last!

The three musicians from Photøgraph take us into their world of electronic instruments and machines, of unusual and unexpected sound objects, and introduce us to the art of the beatmaker.

These sound tinkerers retrace the origins of electronic music, its influences and its impact on today?s music. A show that mixes original creations with covers of cult tracks by The Who, Daft Punk and Kraftwerk, and is sure to get kids and their parents dancing and singing along.

German :

Alle Geheimnisse der Beatmaker endlich enthüllt!

Die drei Musiker der Gruppe Photøgraph nehmen uns mit in ihre Welt voller elektronischer Instrumente und Maschinen, ungewöhnlicher und unerwarteter Klangobjekte und lassen uns die Kunst des Beatmakers entdecken.

Diese Soundtüftler zeichnen die Ursprünge der elektronischen Musik, ihre Einflüsse und ihre Auswirkungen auf die heutige Musik nach. Eine Show zwischen originellen Kreationen und Coverversionen von Kultstücken von The Who, Daft Punk oder Kraftwerk -, die Kinder und ihre Eltern zum Tanzen und Singen bringen wird.

Italiano :

Tutti i segreti dei beatmaker finalmente svelati!

I tre musicisti di Photøgraph ci accompagnano in un viaggio attraverso il loro mondo di strumenti e macchine elettroniche, oggetti sonori insoliti e inaspettati, e ci svelano l’arte del beatmaker.

Questi artigiani del suono ripercorrono le origini della musica elettronica, le sue influenze e il suo impatto sulla musica di oggi. Lo spettacolo è un mix di creazioni originali e cover di brani cult di artisti del calibro di The Who, Daft Punk e Kraftwerk, che faranno ballare e cantare i bambini e i loro genitori.

Espanol :

¡Por fin se desvelan todos los secretos de los beatmakers!

Los tres músicos de Photøgraph nos llevan de viaje por su mundo de instrumentos y máquinas electrónicas, objetos sonoros insólitos e inesperados, y nos revelan el arte del beatmaker.

Estos manitas del sonido recorren los orígenes de la música electrónica, sus influencias y su impacto en la música actual. El espectáculo es una mezcla de creaciones originales y versiones de temas de culto de artistas como The Who, Daft Punk y Kraftwerk, que harán bailar y cantar a los niños y a sus padres.

L’événement Spectacle jeune public à Figeac Secrets de beatmaker Figeac a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Figeac