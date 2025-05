Spectacle jeune public à Figeac Titou emménage – Auditorium Oum Kalsoum Figeac, 25 mai 2025 16:00, Figeac.

Titou s’installe dans un nouveau lieu et déballe ses cartons dans un univers burlesque et poétique. Ce spectacle clownesque et fantaisiste, rempli de tendresse et de magie, s’adresse aux petits et aux grands qui ont gardé leur âme d’enfant.

Déballage des cartons

Apparition d’objets insolites

Interactions avec le public

Numéros clownesques

Durée du spectacle 40 min 6 .

Auditorium Oum Kalsoum 2,rue victor Delbos

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 34 05 79 99 contact@avis-pas-sage.com

English :

Titou settles into a new place and unpacks his boxes in a burlesque and poetic universe. This clownish, whimsical show, full of tenderness and magic, is for young and old who have kept their childlike spirit.

German :

Titou lässt sich an einem neuen Ort nieder und packt seine Kartons in einer burlesken und poetischen Welt aus. Diese clowneske und fantasievolle Show voller Zärtlichkeit und Magie richtet sich an kleine und große Leute, die sich ihre kindliche Seele bewahrt haben.

Italiano :

Titou si trasferisce in un nuovo posto e disfa le sue scatole in un universo burlesco e poetico. Questo spettacolo clownesco e stravagante, pieno di tenerezza e magia, è destinato a grandi e piccini che hanno conservato il loro spirito infantile.

Espanol :

Titou se muda a un nuevo lugar y desempaqueta sus cajas en un universo burlesco y poético. Este espectáculo clownesco y caprichoso, lleno de ternura y magia, es para pequeños y mayores que han conservado su espíritu infantil.

