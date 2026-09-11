Spectacle jeune public à l’Oratoire Saint-Marc, Oratoire catholique Saint-Marc, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Oratoire catholique Saint-Marc · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Spectacle jeune public à l’Oratoire Saint-Marc Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Oratoire catholique Saint-Marc Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Dimanche 20 septembre, l’association DIre Lire propose une salade de comptines pour les tous petits !
2 séances à 10h et 11hpour les tout-petits (18 mois à 3 ans, les grands frères et sœurs sont les bienvenus !). Durée 45 min.
Les conteuses de l’association Dire Lire vous invitent pour une promenade, de jeux de doigts en jeux de mots, de comptines en albums racontés avec délice et plaisir aux tout-petits …
Une salade de saveurs, de musique et de rythme d’hier et d’aujourd’hui.
Horaires
Dimanche 20 septembre à 10h et 11h
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Oratoire catholique Saint-Marc Place de Venise 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024 »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Dimanche 20 septembre, l’association Dire Lire propose une salade de comptines pour les tous petits ! contes lecture
Ville de Villeneuve d’Ascq
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