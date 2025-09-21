Spectacle jeune public à l’Oratoire Saint-Marc Oratoire catholique Saint-Marc Villeneuve-d’Ascq

Spectacle jeune public à l’Oratoire Saint-Marc Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00 Oratoire catholique Saint-Marc Nord

Gratuit – Sur inscription

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:45:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Dimanche 21 septembre, l’association DIre Lire propose une salade de comptines pour les tous petits !

2 séances à 10h et 11h pour les tout-petits (18 mois à 3 ans, les grands frères et sœurs sont les bienvenus !). Durée 45 min.

Les conteuses de l’association Dire Lire vous invitent pour une promenade, de jeux de doigts en jeux de mots, de comptines en albums racontés avec délice et plaisir aux tout-petits …

Une salade de saveurs, de musique et de rythme d’hier et d’aujourd’hui.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Oratoire catholique Saint-Marc Place de Venise 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Ville de Villeneuve d’Ascq