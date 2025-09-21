Spectacle jeune public à l’Oratoire Saint-Marc Villeneuve-d’Ascq

Spectacle jeune public à l’Oratoire Saint-Marc Villeneuve-d’Ascq dimanche 21 septembre 2025.

Spectacle jeune public à l’Oratoire Saint-Marc

Place de Venise Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 10:45:00

2025-09-21

**Dimanche 21 septembre, l’association DIre Lire propose une salade de comptines pour les tous petits !**

**2 séances à 10h et 11h** **pour les tout-petits** (18 mois à 3 ans, les grands frères et sœurs sont les bienvenus !). _Durée 45 min._

Les conteuses de l’association Dire Lire vous invitent pour une promenade, de jeux de doigts en jeux de mots, de comptines en albums racontés avec délice et plaisir aux tout-petits …

Une salade de saveurs, de musique et de rythme d’hier et d’aujourd’hui.

### Sur inscription

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

Place de Venise Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Sunday September 21, the DIre Lire association is offering a salad of nursery rhymes for the very young!

**2 sessions at 10 a.m. and 11 a.m.** **for toddlers** (18 months to 3 years, big brothers and sisters welcome!). duration 45 min

The storytellers from the Dire Lire association invite you to take a stroll, from finger plays to word games, from nursery rhymes to albums told with delight and pleasure to toddlers?

A salad of flavors, music and rhythms from yesterday and today.

### Registration required

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

German :

**Sonntag, den 21. September, bietet der Verein DIre Lire einen Reimsalat für die Allerkleinsten an!**

**2 Sitzungen um 10 Uhr und 11 Uhr** **für die Allerkleinsten** (18 Monate bis 3 Jahre, große Brüder und Schwestern sind herzlich willkommen!). _Dauer 45 Min._

Die Erzählerinnen des Vereins Dire Lire laden Sie zu einem Spaziergang ein, von Fingerspielen zu Wortspielen, von Kinderreimen zu Alben, die mit Wonne und Vergnügen für die Kleinsten erzählt werden?

Ein Salat aus Geschmäckern, Musik und Rhythmus von gestern und heute.

### Auf Anmeldung

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

Italiano :

**Domenica 21 settembre, l’associazione DIre Lire propone un’insalata di filastrocche per i più piccoli!

**2 sessioni alle 10.00 e alle 11.00** **per i più piccoli** (da 18 mesi a 3 anni, fratelli e sorelle maggiori benvenuti!). durata 45 minuti

I cantastorie dell’associazione Dire Lire vi invitano a fare una passeggiata, dai giochi di dita ai giochi di parole, dalle filastrocche agli albi raccontati con gioia e piacere ai più piccoli?

Un’insalata di sapori, musiche e ritmi di ieri e di oggi.

### Registrazione obbligatoria

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

Espanol :

**¡El domingo 21 de septiembre, la asociación DIre Lire propone una ensalada de canciones infantiles para los más pequeños!

**2 sesiones a las 10h y a las 11h** **para niños pequeños** (de 18 meses a 3 años, ¡los hermanos mayores son bienvenidos!). duración 45 min

Los cuentacuentos de la asociación Dire Lire le invitan a dar un paseo, de los juegos de dedos a los juegos de palabras, de las canciones infantiles a los álbumes contados con deleite y placer a los más pequeños?

Una ensalada de sabores, músicas y ritmos de ayer y de hoy.

### Inscripción obligatoria

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

