Spectacle Jeune Public Albert Knüt Montmorillon
Spectacle Jeune Public Albert Knüt Montmorillon mardi 14 avril 2026.
Spectacle Jeune Public Albert Knüt
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Albert Knüt le clown, se risque dans le chant, la danse, l’acrobatie, le mime, la magie… jusqu’à provoquer quelques catastrophes. (45 min)
Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09
Animation en partenariat avec Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Spectacle Jeune Public Albert Knüt
L’événement Spectacle Jeune Public Albert Knüt Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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