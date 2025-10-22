Spectacle jeune public Après la pluie Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 10:30:00

Alerte aux plumes ! Les poules de Spéciales arrivent à La Plaine-sur-Mer !

La Médiathèque Joseph Rousse à la Plaine sur Mer vous invite au spectacle Spéciales d’Anna Igloka.

Au programme

Le spectacle Spéciales est une adaptation théâtrale et musicale d’un conte pour enfants. Inspiré de l’œuvre Le Plus Bel œuf du monde de Helme Heine, il met en scène trois poules qui rivalisent pour gagner les faveurs d’un prince.

Un conte funky à plumes pour les filles et les garçons pour évoquer en toute simplicité la notion d’égalité.

Infos pratiques

gratuit

public à partir de 3 ans

durée 35 min + 30 min atelier

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

