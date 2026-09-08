Spectacle Jeune Public au Conservatoire : Siss et Unn les premiers vertiges de l’adolescence Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Spectacle Jeune Public au Conservatoire : Siss et Unn les premiers vertiges de l’adolescence

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard vous propose de découvrir Siss et Unn, une pièce de Mali Van Valenberg qui explore avec sensibilité les premiers émois de l’adolescence.

Siss et Unn ont 13 ans. L’arrivée d’Unn, un garçon neuro-atypique au comportement singulier, bouleverse la vie de Siss et intrigue toute la classe. Entre curiosité, attirance, fascination et questionnements, une relation particulière se tisse entre les deux adolescents.

À travers leur histoire, le spectacle aborde avec délicatesse cette période de la vie où les émotions sont intenses et où tout semble encore à découvrir. Une création sensible sur l’amitié, la différence et les premiers sentiments.

Avec Murielle Bouillaud et Loïc Boigeol (jeu théâtral), Jérôme Jean (régie) et Anne-Laure Walger-Mossière (Dorliss et Cie, mise en scène).

Entrée gratuite sur réservation en ligne. .

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : Spectacle Jeune Public au Conservatoire : Siss et Unn les premiers vertiges de l’adolescence

L’événement Spectacle Jeune Public au Conservatoire : Siss et Unn les premiers vertiges de l’adolescence Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD