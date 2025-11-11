Spectacle jeune public Au pays des laminaks Médiathèque les Temps Modernes Tarnos

Spectacle jeune public Au pays des laminaks

Au travers de ces récits légendaires et de la mythologie basque, on croisera les laminak, petites créatures souterraines dotées d’étonnants pouvoirs, capables de changer les destinées, puis Hamalau, jeune garçon dont l’énorme appétit pose problème, mais qui, grâce à sa force et sa vaillance, se mesurera au Tartaro, un cyclope cruel… Quant au tailleur de pierre, grâce aux enchantements d’une Lamina un brin séduite, il découvrira que le pouvoir et

la richesse ne font pas forcément le bonheur !

Un spectacle conté et rythmé au son du violoncelle où les personnages prennent vie par le biais d’objets ou de marionnettes.

Par la Cie Rouges les Anges.

Dès 6 ans.

Contes et manipulations Céline PIQUE

Violoncelle Marielle AUGER

Mise en scène et fabrication des marionnettes Laurence BELET

RDV à 16h.

Durée 40 min.

Réservation dès le 20 janvier. .

Médiathèque les Temps Modernes 1 allée du fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

