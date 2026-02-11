Spectacle jeune public avec la Cie Arrête de grandir Gennes-Val-de-Loire

Spectacle jeune public avec la Cie Arrête de grandir

Les-Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Tiens donc, mais pourquoi Valentine a-t-elle de grands pieds ? Ses orteils ont bien une idée mais ils parlent tous en même temps et n’arrêtent pas de se chamailler ! Valentine part à la recherche d’une réponse, orteils au vent, malice aux pieds.

Elle vous emmène à l’aventure dans sa belle auto, son drôle de bateau, son jardin anglais pour une histoire sensorielle qui parle à nos plus petits.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 16 février 2026 de 9h30 à 10h et de 10h30 à 11h. .

Les-Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 61 02 15

English :

So why does Valentine have big feet? Her toes have an idea, but they all talk at the same time and never stop bickering! Valentine sets off in search of an answer, toes flying in the wind, mischief on her feet.

