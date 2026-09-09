Spectacle jeune public : Benji la petite souris Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Saint-Germain-Laprade

Spectacle jeune public : Benji la petite souris

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 16:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Bienvenue au royaume des dents, dans le somptueux palais de la Reine Molaire accompagnée de son majordome, le Claque-dents.

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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

Welcome to the kingdom of teeth, to the magnificent palace of Queen Molar, accompanied by her butler, Teeth-Clacker.

L’événement Spectacle jeune public : Benji la petite souris Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay