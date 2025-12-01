Spectacle jeune public Bienvenue à Noël Turckheim

Spectacle jeune public Bienvenue à Noël

rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Chansons, contes, musiques traditionnelles jalonnent le Concert-Spectacle et donnent l’occasion aux spectateurs de chanter en chœur et d’entrer en interaction ludique avec l’équipe artistique.

Ce spectacle drôle, touchant et empreint des valeurs de partage, de tolérance et de fraternité, enchantera petits et grands, perpétuant ainsi la magie de Noël, dans une joie communicative.

Gratuit sur réservation. .

rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 mairie@turckheim.fr

English :

Songs, tales and traditional music punctuate the Concert-Spectacle, giving spectators the chance to sing along and playfully interact with the artistic team.

