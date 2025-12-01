Spectacle jeune public BOÎTE DE NUITS Magic Mirrors Istres

Spectacle jeune public BOÎTE DE NUITS

Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 17h30. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-11 17:30:00

Explorez un univers musical, sonore ou visuel où se mêlent tendresse et poésie pour aborder avec humour et sensibilité les thèmes du dodo, les rituels du coucher et les mystères de la nuit….Enfants

M. Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable (oui oui ceux des chansons, des comptines et des légendes!) et ils vont vous raconter leur fabuleux voyage au pays du Sommeil ! .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Explore a world of music, sound and visuals, combining tenderness and poetry to tackle the themes of bedtime, bedtime rituals and the mysteries of the night, with humor and sensitivity…

