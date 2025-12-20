SPECTACLE JEUNE PUBLIC BONNES ONDES Port-Vendres

SPECTACLE JEUNE PUBLIC BONNES ONDES

26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Bonnes Ondes explore avec sensibilité les défis de l’entrée au collège amitiés naissantes, regard des autres, corps qui se transforment et recherche de soi. À travers humour et émotions, le spectacle aborde le harcèlement et les normes de genre pour mieux célébrer la solidarité et la confiance en soi. (1h10), à partir de 9 ans. Gratuit.

26 Avenue Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57

English :

Bonnes Ondes sensitively explores the challenges of entering middle school: new friendships, the way others see you, changing bodies and the search for self. Through humor and emotion, the show tackles harassment and gender norms to better celebrate solidarity and self-confidence. (1h10), ages 9 and up. Free admission.

